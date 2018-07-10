إرباك حركة الطيران في هولندا بسبب ورقة

أمستردام(صدى):

تسببت ورقة تم العثور عليها في طائرة كانت قد أقلعت من مطار هولندي، في إرباك حركة الطيران بالمطار، لكونها تحمل طابع تهديد.

وأوضحت الشرطة العسكرية الهولندية، أن الطائرة التابعة لشركة (رايان إير) كانت قد أقلعت من مطار آيندهوفن، وفي طريقها إلى بريطانيا، وتستعد للارتفاع إلى أنه تم العثور على ورقة تحمل عبارة ذات طابع تهديد، لذا فقد عادت الطائرة إلى المطار وتم إخلاءها.

وظلت عناصر الشرطة العسكرية تفتش في الطائرة مستعينين بالكلاب المدربة الطائرة من الداخل لمدة ساعة، لكنهم لم يعثروا على أي شيء مثير للريبة.

ونتج عن الواقعة، تأجيل الرحلات الأخرى لمدة ساعتين تقريباً، نظراً لاضطرار الطائرات للبقاء على الممرات بينما الركاب بداخلها، انتظاراً للحصول على الضوء الأخضر للإقلاع.