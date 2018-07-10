تعطل سيور العفش يعطل رحلات ويجبر مسافرين على المغادرة بلا عفش
أبدى عدد من المسافرين امتعاضهم وتذمرهم من تعطل سيور العفش البارحة في الصالة رقم 2 بمطار الملك خالد الدولي .
مما اضطر البعض للمغادرة دون عفش لارتباطهم بمواعيد اجبرتهم على المغادرة بحسب روايتهم.
وتكررت في السنوات الأخيرة مشكلة تعطل السيور بالإضافة إلى مشكلة فقدان الأمتعة وخاصة بمواسم الاجازات .
ونسأل المتضررين عن من يقوم بتعويضهم في حال فقد الامتعه، وخاصة ان البعض منها تحوى أشياء مهمة.
يشار أن تعطل السيور تسبب في تاخير العديد من الرحلات المجدولة مسبقا والذي يتبع بعضها لشركات طيران اجنبية.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاجديد
محمد[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين
حصل الموضوع مع صاحبي قبل 10 أيام وحتى الان لم تنتهي المشكلة حتى الان اجل وشلون دفع فلوس وضرايب وهذي خدمتكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17933 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعطل السيور يكون عاده بسبب الاهمال من عمال الصيانه واستبدال المكرات التي تسير عليها السيور واحيانا يكون بسبب انقطاع الكهرباء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10691 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههههههههههههههههه يعني تفاجأنا من الخبر ……….. عوايدهم