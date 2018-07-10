تعطل سيور العفش يعطل رحلات ويجبر مسافرين على المغادرة بلا عفش

سعيد العجل(صدى):

أبدى عدد من المسافرين امتعاضهم وتذمرهم من تعطل سيور العفش البارحة في الصالة رقم 2 بمطار الملك خالد الدولي .

مما اضطر البعض للمغادرة دون عفش لارتباطهم بمواعيد اجبرتهم على المغادرة بحسب روايتهم.

وتكررت في السنوات الأخيرة مشكلة تعطل السيور بالإضافة إلى مشكلة فقدان الأمتعة وخاصة بمواسم الاجازات .

ونسأل المتضررين عن من يقوم بتعويضهم في حال فقد الامتعه، وخاصة ان البعض منها تحوى أشياء مهمة.

يشار أن تعطل السيور تسبب في تاخير العديد من الرحلات المجدولة مسبقا والذي يتبع بعضها لشركات طيران اجنبية.