بالصور.. التقاء 10 توائم في حديقة بمكة لأول مرة

مكة المكرمة(صدى):

شهد مهرجان محلي في مكة المكرمة، التقاء 10 توائم من مختلف الأعمار لأول مرة في مهرجان محلي، حيث لفت التوائم النظر بأشكالهم المتقاربة وزيهم الموحد.

ويحظى المهرجان الذي تحتضنه حديقة الحسينية، بدعم هيئة الترفيه، حيث أشارت إدارة المهرجان إلى أن أحد أهداف زيارة التوائم هو إبراز روح المرح والعلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمعهم.

وصرَّح أحمد الحسن، مدير مهرجان ومسابقات ” كرنفال كأس العالم 2018 ” في مكة المكرمة، بأن الإدارة كانت سعيدة بحضور التوائم، وقدمت لهم هدايا وجوائز تحفيزية، مقدمًا الشكر لهيئة الترفيه والهيئة العامة للرياضة على دعمهم للفعاليات المقامة هناك.

يذكر أن المهرجان سيستمر إلى 20 يوليو الجاري، ويعرض بطولة كأس العالم في بث مباشر من روسيا للأهالي، عبر شاشات عملاقة، وكذلك يقدم فعاليات المسرح والفلكلور الشعبي للزوار قبل وبعد المباريات، إضافة إلى أنه يضم أجنحة للأسر المنتجة.