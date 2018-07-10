ُفيديو مروع لرجل يصارع الثيران حاملا طفلا على ذراعه

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قرر رجل مصارعة الثيران بينما يحمل طفلا صغيرا بين ذراعيه.

وأظهر مقطع فيديو متداول رجلا يحمل طفلا على ذراعه اليمنى، بينما استخدم ذراعه اليسرى لتوجيه الحيوان أمام حشد ضخم، ويمكن رؤية رقبة الثور مربوطة بحبل، وكان يستجيب للرجل ويتحرك يمينا ويسارا.

وقع الحادث المروع في سانتا كروز، وهي واحدة من الجزر التي تنتمي إلى البرتغال، خلال مهرجان سنوي لمصارعة الثيران، حيث يتم إطلاق الثيران في الشوارع بعد ربطها بحبل طويل كجزء من الاحتفالات.

ووصفت جمعية مكافحة مصارعة الثيران بأنه انتهاك واضح للتشريع الذي يحمي الأطفال في البرتغال، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وطالبت السلطات بالتحقيق في الحادث وتحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.