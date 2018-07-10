بعد تعرضه لحادث سير.. مُسن يوصي بالعفو عن المتسبب ثم يفارق الحياة
في موقف نبيل، قرر مواطن مُسن أن يعفو عن المتسبب في إصابته أثناء حادث سير في أبها.
وطلب المسن من مرافقيه أثناء نقله إلى المستشفى العفو عن المتهور المتسبب في الحادث، مصرًا عليهم في تنفيذ طلبه.
وتوفي المسن بعد أن ضرب مثلا للتسامح، و نعى أبناء محافظة رجال ألمع الشيخ، وسط مشاعر الحزن الجياشة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17763 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يرحمك رحمة واسعه ويغفر لك ويكتب اجرك ويجعلك في عليين مع الشهداء والصديقيين
انت كفو وجاء منك العفو بتوفيق الله
مكشوووف[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 10 دقائق
قلوب تعودت على العطاء والتسامح
يارب اقبل عليك فجازه … فأنت اهل المغفرة والتسامح والاحسان