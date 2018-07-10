بعد تعرضه لحادث سير.. مُسن يوصي بالعفو عن المتسبب ثم يفارق الحياة

أبها(صدى):

في موقف نبيل، قرر مواطن مُسن أن يعفو عن المتسبب في إصابته أثناء حادث سير في أبها.

وطلب المسن من مرافقيه أثناء نقله إلى المستشفى العفو عن المتهور المتسبب في الحادث، مصرًا عليهم في تنفيذ طلبه.

وتوفي المسن بعد أن ضرب مثلا للتسامح، و نعى أبناء محافظة رجال ألمع الشيخ، وسط مشاعر الحزن الجياشة.