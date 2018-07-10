قرقاش: التواصل السياسي مع القرن الأفريقي ” أساسي “

أبو ظبي(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، على أن التواصل السياسي مع القرن الأفريقي يحمل في طياته المخاطر والفرص، ولكنه أساسي لارتباط المنطقة بأمن وإزدها العالم العربي.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” عبر سنوات من العمل المضني لدعم الاستقرار ومكافحة الاٍرهاب والقرصنة في الصومال، والجهود التنموية في جيبوتي وأرض الصومال ،والتواصل السياسي مع اريتريا، وإثيوبيا ،أصبحت الإمارات شريكا مقدرا في القرن الأفريقي ومتصدرة الحضور العربي في هذه المنطقة المهمة ” .