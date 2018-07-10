سرعة بديهة شاب عربي تحبط حيلة لصين

أبو ظبي(صدى):

في موقف يجسد المعنى الحقيقي للشهامة، بادر شاب عربي بمطاردة لصيّن لإنقاذ شخص لايعرفه رغم وجوده داخل سيارة تاكسي.

وتفصيلا، كان الشاب مغادراً من مطار دبي الدولي في طريقه لمنزله، مستقلاً إحدى سيارات الأجرة، ولم يكن يدرك أنه على موعد مع الإثارة لإنقاذ شخص بعد السطو عليه من قبل لصيّن سرقا حقيبته وبداخلها 54 ألف درهم.

وبينما كانت السيارة منتظرة على إحدى الإشارات، رأى شخصين يعدوان بطريقة غريبة، ويجري خلفهما أحد الأشخاص، فما كان منه إلا أن فتح زجاج السيارة ليستفسر من المجني عليه عما يحدث، حيث أبلغه بأنه تعرض للسرقة لتوه.

وعلى الفور طلب الشاب من سائق التاكسي التوجه خلفهما على الفور، ومن ثم يترجل من السيارة ليستطيع الإمساك بهما، ويتحفظ عليهما داخل سيارة الأجرة، ويستفسر منهما عن أين هي حقيبة الأموال، ليخبراه بأنهما ألقياها خلف إحدى الأشجار أثناء هروبهما، ولم يكتف بذلك بل أخذهما إلى هذا المكان ليجد حقيبة الأموال ويسلمها للمجني عليه.