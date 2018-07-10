للسعوديين والسعوديات فقط.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون البلدية
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وجود وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات فقط.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة في المجالات التالية:
مهندسون معماريون ومدنيون – أطباء بيطريين للعمل في كافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة – باحثين قانونيون– أخصائيين استثمار– أخصائيين موارد بشرية– مراقبون صحيون.
محاسبين– مراجعين داخليين– مبرمجين حاسب آلي– مهندسين حاسب آلي– محللين بيانات– مهندسين شبكات– مساحين– مراقبي إنشاءات– فنيون دعم حاسب آلي.
والتقديم عن طريق موقع الوزارة الرسمي على الرابط التالي من هــــنـــــــــا.
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحمدلله رب العالمين
من قوة المصيبه ….
يعلن في وزارة الشؤون البلدية والقروية
الحكومية
ويكتب ………للسعوديين والسعوديات
ليش ………..اغلب الوزارات اجانب
ما فيه عالم عاطله مطحونيين من قسوة الحياه
انا لله وانا اليه راجعون