للسعوديين والسعوديات فقط.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون البلدية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وجود وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات فقط.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة في المجالات التالية:

مهندسون معماريون ومدنيون – أطباء بيطريين للعمل في كافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة – باحثين قانونيون– أخصائيين استثمار– أخصائيين موارد بشرية– مراقبون صحيون.

محاسبين– مراجعين داخليين– مبرمجين حاسب آلي– مهندسين حاسب آلي– محللين بيانات– مهندسين شبكات– مساحين– مراقبي إنشاءات– فنيون دعم حاسب آلي.

والتقديم عن طريق موقع الوزارة الرسمي على الرابط التالي من هــــنـــــــــا.