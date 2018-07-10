13 إصابة في حريق شقة سكنية بحي الصفا

جدة(صدى):

إندلع حريق في شقة سكنية بحي الصفا في جدة،أسفر عن 13 حالة إختناق، بينهم حالة متوسطة الخطورة.

وكانت فِرق الهلال الأحمر قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية وعلى الفور، باشرت اربعة فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات بالموقع، ونقل حالة واحدة متوسطة الخطورة إصيبت باختناق على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام.