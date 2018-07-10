” هي مصدر رزقي ” ..عريس يحرص على زفافه بـ ” السطحة ” في ينبع

نايف السالم(صدى):

قرر عريس أن يتم زفافه على ” سطحة ” ، بإحدى قاعات الإفراح في محافظة ينبع، ليتفاجأ الحضور بدخول السطحة داخل السور الداخلي للقاعة، ووقوفها أمام بوابة القاعة الداخلية، ونزول العريس منها.

ودخل العريس القاعة بزفة من أقاربه وأصدقائه وزملاء المهنة بالسطحة التي يملكها، مرجعًا السبب في الفكرة إلى أنها مصدر رزقه الوحيد.

وقال العريس : ” هي التي أسترزق منها، وساعدتني في إتمام مراسم زواجي، وليس عيبًا أن أزف من أقاربي وأصدقائي على السطحة وهي الزفّة الأولى ” .

وأضاف : ” أما الزفّة الثانية والتي سوف تكون بصحبة العروس، فقد خصصت لها سيارة أخرى ” .