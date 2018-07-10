وظائف شاغرة بـ ” الملك سعود ” الطبية للجنسين
كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:
طبيب إستشاري ” عدة تخصصات ” .
طبيب أخصائي أول ” عدة تخصصات ” .
طبيب أخصائي ” عدة تخصصات ” .
طبيب مقيم ” عدة تخصصات ” .
أخصائي أول ” جودة شاملة، تمريض ” .
أخصائي ” تمريض ” .
وأشارت إلى أن الأفضلية للسعوديين ويشترط توفر شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وللتقديم عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي من هـــنـــــــا.
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