وظائف شاغرة بـ ” الملك سعود ” الطبية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في عدة تخصصات.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

طبيب إستشاري ” عدة تخصصات ” .

طبيب أخصائي أول ” عدة تخصصات ” .

طبيب أخصائي ” عدة تخصصات ” .

طبيب مقيم ” عدة تخصصات ” .

أخصائي أول ” جودة شاملة، تمريض ” .

أخصائي ” تمريض ” .

وأشارت إلى أن الأفضلية للسعوديين ويشترط توفر شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وللتقديم عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي من هـــنـــــــا.