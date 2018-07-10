بالفيديو.. لحظة مؤثرة..نعي ابن شهيد النقطة الأمنية ببريدة لوالده
عدد ابن الشهيد سليمان عبدالعزيز العبداللطيف ،الذي استشهد برصاص الإرهابيين شرق بريدة ، مآثر والده.
ونعى الطفل والده، محاولا التماسك وعدم البكاء على الهواء مباشرة، في لقاءه ببرنامج ” الراصد ” .
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ابن الشهيد يتحدث لـ #الراصد عن والده الشهيد #سليمان_عبدالعزيز_العبداللطيف #ارهاب_الطرفيه_بريده pic.twitter.com/WXKTn16aBo
— الراصد (@alraasd) July 9, 2018
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