بالفيديو.. لحظة مؤثرة..نعي ابن شهيد النقطة الأمنية ببريدة لوالده

سالم المطيري(صدى):

عدد ابن الشهيد سليمان عبدالعزيز العبداللطيف ،الذي استشهد برصاص الإرهابيين شرق بريدة ، مآثر والده.

ونعى الطفل والده، محاولا التماسك وعدم البكاء على الهواء مباشرة، في لقاءه ببرنامج ” الراصد ” .

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