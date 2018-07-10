بالفيديو.. تصور لمناسك الحج بعد 12 عامًا في ظل التوسع التكنولوجي

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الحج والعمرة مقطع فيديو يوضح تصورها لمناسك الحج بعد 12 عامًا، في ظل التكنولوجيا والوسائل التي من شأنها توفير راحة أكثر لزوار بيت الله الحرام.

وأظهر المقطع أن التسجيل في الحج سيكون من خلال تطبيق يرسل عبره صندوقا للحجاج به سوار وبطاقة الحاج، وسماعات أذن لتعطيه كافة المعلومات أثناء تأدية المناسك.

وبذلك فإن بطاقة الحاجة الإلكترونية ستغني حجاج الخارج عن الوقوف في الجمارك، وسيكتفون فقط بتمرير البطاقة على الجهاز الإلكتروني، ومن خلاله يستطيعون ركوب قطار الحرمين والوصول إلى فندق الإقامة الخاص بهم، وتكون حقائبهم ف انتظارهم.

كما ستساعد سماعات الأذن على تجاوز حاجز اللغة بين الحجاج والقائمين على التنظيم، وتقوم بترجمة مختلف اللغات.