حمد المنيف: القيادي الوافد عائق لإتمام التوطين
أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سابقا حمد المنيف، اليوم الثلاثاء، على أهمية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
وأوضح المنيف أن توطين الوظائف القيادية مطلب لأنه سيحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال : ” القيادي الوافد في الغالب وحسب تجارب أبناء وبنات الوطن عائق لإتمام عملية التوطين ” .
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 11 دقيقة
القيادى السعودى أبن الوطن يواجة عوائق بالقطاع الحكومى والخاص لعدة أسباب وهى :
1- منافستة للحصول على السلطة .
2- منافستة للحصول على الترقية .
3- منافستة إذا لم يتجاوب مع المصالح الشخصية .
4- منافستة من أجل الإنتداب والمكافئة .
5- منافستة إذا لم يتستر على الفساد .
كل هذة عوائق تقابل القيادى السعودى المحترف وهم كثيرون أولاد البلد .