حمد المنيف: القيادي الوافد عائق لإتمام التوطين

عادل الحربي (صدى):

‏أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سابقا حمد المنيف، اليوم الثلاثاء، على أهمية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.

وأوضح المنيف أن توطين الوظائف القيادية مطلب لأنه سيحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال : ” القيادي الوافد في الغالب وحسب تجارب أبناء وبنات الوطن عائق لإتمام عملية التوطين ” .