” قتله عقيد شرطة قطري ” ..آخر المستجدات بواقعة مقتل بطل كمال الأجسام

طلال الغامدي(صدى):

استمرارا لمتابعة ملابسات واقعة قتل بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبداللطيف جيقي ، في قطر ، رميًا بالرصاص، كشف أحمد، ابن عم المغدور به أن شقيق زوجته هو الجاني، ويشغل منصب عقيد بالشرطة القطرية، وقد سلم نفسه واعترف بجريمته.

وأوضح أحمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساءً ” أن المرحوم كان يعمل فى قطر من 6 سنوات، وكان قد تزوج من سيدة قطرية، منذ عام تقريبًا، وأنه يعول طفلة من زوجته الأولى بريطانية الجنسية، وأن شقيقها كان على خلاف دائم معه بسبب اعتراضه على زواجهما منذ البداية، وأنه قد وقعت بضعة مشاكل مؤخرًا، أدت إلى تحرير محضر عدم تعرض، من كلا الطرفين للأخر، لدى الشرطة القطرية.

وأكد أن شقيق زوجة محمد، قد قام بملاحقته أثناء خروجه وزوجته، من أحد المقاهي الموجودة بالدوحة، وقام برميه بـ5 طلقات نارية، استقر منها 4 بصدره، والأخيرة برأسه.

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