البلديات تطلق خدمة جديدة للارتقاء بجودة حياة سكان المدن

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ،أمس الأثنين، عن إطلاقها لخدمة جديدة وهي ” قيم مدينتك ” ، عبر بوابة ” بلدي ” .

وأكدت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تعزيز مشاركة أصحاب العلاقة وأفراد المجتمع للارتقاء بجودة حياة سكان المدن.

وأوضحت أن الخدمة ستكون من خلال استبيانات خاصة لقياس رضا السكان عن جودة الخدمات البلدية، من مستوى الخدمات العامة في كل مدينة.