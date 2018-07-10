البلديات تطلق خدمة جديدة للارتقاء بجودة حياة سكان المدن
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ،أمس الأثنين، عن إطلاقها لخدمة جديدة وهي ” قيم مدينتك ” ، عبر بوابة ” بلدي ” .
وأكدت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تعزيز مشاركة أصحاب العلاقة وأفراد المجتمع للارتقاء بجودة حياة سكان المدن.
وأوضحت أن الخدمة ستكون من خلال استبيانات خاصة لقياس رضا السكان عن جودة الخدمات البلدية، من مستوى الخدمات العامة في كل مدينة.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا ما قرأتة فى الإعلان ” قيم مدينتك ” بوزارة الشئون البلدية والقروية ” ” نقدر لكم حسن تجاوبكم في الاجابة على أسئلة هذه الاستبيانات ” .. هذا لايكفى وغير عملى وليس دقيق فى المعلومة .
1- يجب أن يكون الموقع بة رفع ملفات بالصور عن النفايات والتلوث البيئى المحيط بالمدن والأحياء .
2- إحداثيات الموقع على الخريطة تحدد المنطقة الملوثة بيئية بالظبط .