بالفيديو.. وزير الداخلية لوالد شهيد النقطة الأمنية: ” اعتبرني ولد لك “

سالم المطيري(صدى):

قام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بزيارة إلى منطقة القصيم، لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن سليمان العبداللطيف، ومتابعة الوضع الأمني بالمنطقة.

وأظهر مقطع فيديو جزء من حديث وزير الداخلية لوالد الشهيد ، يؤكد له بأن يعتبره ولده ، ووالد لأحفاده.

وقال الأمير عبدالعزيز : ” اعتبر ان لك ولد بالرياض وهو أنا.. وهذا ما وصاني به سيدي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد ، أمور الدنيا لا تشيل همها،اعتبرني ولد لك ، ووالد لهؤلاء الصغار ” .

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