بعد الفيديو الخادش للحياء.. سارة الودعاني توضح ملابسات المقطع

أماني الغامدي(صدى):

بعد الضجة التي أثارها مقطع فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني عبر حسابها على سناب شات والذي نشرته ” صدى ” ، وحديثها في أمور خادشة للحياء، خرجت الودعاني عن صمتها وقررت توضيح ملابسات ما حدث.

وأكدت الودعاني أنها كانت تصور المقطع لنشره عبر حسابها الخاص، لكنها فوجئت بأنه تم نشره على حسابها العام، مشيرة إلى أنها حذفته على الفور.

وقالت الودعاني : ” أنا حبيت أوضح أنه بالغلط، والناس الفاهمة عبرفت أنه بالغلط، لأنها تعرف أنا مين وحدودي إيش ” .

وكانت ” الودعاني ” نشرت فيديو وهي تتحدث عن رغبتها في الخروج لشراء بعض الملابس الداخلية الخاصة ” صدريات ” نسائية كونها لم تخرج منذ 3 أسابيع، مبررة أن حجم صدرها بعد الزواج صار يشبه صدر الفنانة المصرية فيفي عبده.

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