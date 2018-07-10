مواطن قبل وفاته بحادث في جازان: ” أنا فقدت الأمل بزيادة السلامة المرورية “

تركي السالم(صدى):

لقي مواطن ثلاثيني مصرعه في حادث مروري بجازان، مساء أمس الأثنين، بمحافظة العيدابي.

وكان المواطن ويدعى محمد الغزواني، قد أعرب سابقا عن فقدانه الأمل في حل مشكلة السلامة المرورية، للحد من حوادث الطرق.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” أنا من الناس اللي فقدت الأمل في زيادة السلامة المرورية، الزبدة جهز نفسك لأي خبر من الآن، والله يحفظنا ويحفظكم ” .

ونعت جامعة جازان الغزواني الذي يعمل بعمادة تقنية المعلومات، مؤكدة أنه من خيرة شباب الوطن المخلصين والمتفانين في عملهم.