مواطن قبل وفاته بحادث في جازان: ” أنا فقدت الأمل بزيادة السلامة المرورية “
لقي مواطن ثلاثيني مصرعه في حادث مروري بجازان، مساء أمس الأثنين، بمحافظة العيدابي.
وكان المواطن ويدعى محمد الغزواني، قد أعرب سابقا عن فقدانه الأمل في حل مشكلة السلامة المرورية، للحد من حوادث الطرق.
وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” أنا من الناس اللي فقدت الأمل في زيادة السلامة المرورية، الزبدة جهز نفسك لأي خبر من الآن، والله يحفظنا ويحفظكم ” .
ونعت جامعة جازان الغزواني الذي يعمل بعمادة تقنية المعلومات، مؤكدة أنه من خيرة شباب الوطن المخلصين والمتفانين في عملهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50384 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال
اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار
اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهله في مصيبتهم واربط على قلوبهم
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يدخلة الجنة .. رسالتة هامة إلى وزارة الداخلية ” المرور ” وأيضا البلدية ..
1- وجود المطبات فى جميع الشوارع الرئيسية والداخلية بدون تحذير .
2- عدم تساوى السرعات بالطرق .. طريق واحد بة ثلاث سرعات 80 , 90 , 120 .
3- الملفات وفتحات الدوران نلاحظها بالطرق السريعة .
4- الأضواء الجانبية الصفراء للتحذير تنقص العديد من الطرق الرئيسية .
5- عدم صيانة إشارات المرور بصفة دورية .
6- هناك العديد من الطرق ليس بها تخطيط الحارات فمنها منعدمة تماما .
7- يجب قبل الدخول على الطرق السريعة كل حارة أو مجرى سير يحدد بة السرعات .
8- يجب فرض ضريبة سير على الطرق السريعة فالدولة لاتتحمل تكلفة صيانة الطرق بمفردها .
9- يجب وجود ” واى فاى ” مجانا للإتصال بالطوارء فى حالة أسعافات أو حوادث مرورية بالطرق السريعة .