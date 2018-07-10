سفارة سويسرا تعلق على سخاء مواطن: الكرم يشحن الدماغ بالسعادة
دفع كرم أحد المواطنين، عرض ثمار النخل على المارة، إلى تعليق السفارة السويسرية بالمملكة على تلك الواقعة اليوم الإثنين.
نشر أحد المواطنين تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،تحتوي على صورة إلتقطتها تظهر كرم مواطن عرض ثمار نخله على المارة ليأكلوا منه.
الأمر الذي جعل سفارة دولة سويسرا بالمملكة، تعلق عليه بنشر تغريدة جاء فيها ” دراسة علمية سويسرية توضح العلاقة العصبية بين الكرم و الشعور بالسعادة.
وأوضحت ” السفارة ” ، فى تغريدتها أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة زيوريخ، أفادت بأن الكرم يشحن الدماغ بالسعادة وأنه حتى القدر الضئيل من العطاء يحفز حصول المرء على السعادة ” .
وكانت الصورة تبرز كرم مواطن دلّى عذوق التمر خارج أسوار منزله، وعلق لوحة كُتب عليها: ” ذوقوا رطبنا وعليكم بالعافية ” ، ليعلق عليها المواطن الذي نشرها: ” أطيب ثمر من أطيب ثرى وأطيب ناس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50384 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهه ، وجعلها في موازين حسناته ,, آمين ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 1 ساعة
الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب
ماهي غريبه على الشعب السعودي الشقيق
بارك الله فيكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50384 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا شفته العام في مدينة حايل ، في بلده اسمها عقده ، في وادي داخل الجبل ,,
,, نفس السور ونفس صندوق الكهرب ونفس العذوق والحامي اللي فوق السور ,, ونفس العبارة المكتوبه ,,
,, ودعوت له بما اسأل الله ان يتقبله ، ولم اذق منه شيئاً ,,
,, كثر الله خير صاحبها وجعلها في موازين حسناته ، ورزقه من حيث لايحتسب ,, آمين ,,
,, وماهو مكتوب هنا جزؤ بسيط من اشياء اجزل كرماً من هذا ,, ومن ذهب هناك يعرف مااتكلم عنه ,,
سعود[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 46 دقيقة
بيض الله وجهك
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🌴🌴👍👍👍❤️❤️
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30659 ] نشر منذ 33 دقيقة
تمام عليك👍