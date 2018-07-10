سفارة سويسرا تعلق على سخاء مواطن: الكرم يشحن الدماغ بالسعادة

حمود العنزي (صدى):

دفع كرم أحد المواطنين، عرض ثمار النخل على المارة، إلى تعليق السفارة السويسرية بالمملكة على تلك الواقعة اليوم الإثنين.

نشر أحد المواطنين تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،تحتوي على صورة إلتقطتها تظهر كرم مواطن عرض ثمار نخله على المارة ليأكلوا منه.

الأمر الذي جعل سفارة دولة سويسرا بالمملكة، تعلق عليه بنشر تغريدة جاء فيها ” دراسة علمية سويسرية توضح العلاقة العصبية بين الكرم و الشعور بالسعادة.

وأوضحت ” السفارة ” ، فى تغريدتها أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة زيوريخ، أفادت بأن الكرم يشحن الدماغ بالسعادة وأنه حتى القدر الضئيل من العطاء يحفز حصول المرء على السعادة ” .

وكانت الصورة تبرز كرم مواطن دلّى عذوق التمر خارج أسوار منزله، وعلق لوحة كُتب عليها: ” ذوقوا رطبنا وعليكم بالعافية ” ، ليعلق عليها المواطن الذي نشرها: ” أطيب ثمر من أطيب ثرى وأطيب ناس.