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سفارة سويسرا تعلق على سخاء مواطن: الكرم يشحن الدماغ بالسعادة

سفارة سويسرا تعلق على سخاء مواطن: الكرم يشحن الدماغ بالسعادة
حمود العنزي (صدى):

دفع كرم أحد المواطنين، عرض ثمار النخل على المارة، إلى تعليق السفارة السويسرية بالمملكة على تلك الواقعة اليوم الإثنين.

نشر أحد المواطنين تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،تحتوي على صورة إلتقطتها تظهر كرم مواطن عرض ثمار نخله على المارة ليأكلوا منه.

الأمر الذي جعل سفارة دولة سويسرا بالمملكة، تعلق عليه بنشر تغريدة جاء فيها ” دراسة علمية سويسرية توضح العلاقة العصبية بين الكرم و الشعور بالسعادة.

وأوضحت ” السفارة ” ، فى تغريدتها أن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة زيوريخ، أفادت بأن الكرم يشحن الدماغ بالسعادة وأنه حتى القدر الضئيل من العطاء يحفز حصول المرء على السعادة ” .

وكانت الصورة تبرز كرم مواطن دلّى عذوق التمر خارج أسوار منزله، وعلق لوحة كُتب عليها: ” ذوقوا رطبنا وعليكم بالعافية ” ، ليعلق عليها المواطن الذي نشرها: ” أطيب ثمر من أطيب ثرى وأطيب ناس.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50384 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيض الله وجهه ، وجعلها في موازين حسناته ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1901 ] نشر منذ 1 ساعة

الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب

ماهي غريبه على الشعب السعودي الشقيق

بارك الله فيكم

[ عدد التعليقات: 50384 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا شفته العام في مدينة حايل ، في بلده اسمها عقده ، في وادي داخل الجبل ,,

,, نفس السور ونفس صندوق الكهرب ونفس العذوق والحامي اللي فوق السور ,, ونفس العبارة المكتوبه ,,

,, ودعوت له بما اسأل الله ان يتقبله ، ولم اذق منه شيئاً ,,

,, كثر الله خير صاحبها وجعلها في موازين حسناته ، ورزقه من حيث لايحتسب ,, آمين ,,

,, وماهو مكتوب هنا جزؤ بسيط من اشياء اجزل كرماً من هذا ,, ومن ذهب هناك يعرف مااتكلم عنه ,,

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 46 دقيقة

‏بيض الله وجهك
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🌴🌴👍👍👍❤️❤️

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