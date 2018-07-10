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    يوليو

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  3. الشاعر ناصر الفراعنة.. الله لايوفق من ياخذ اسمي ويسيء لي

الشاعر ناصر الفراعنة.. الله لايوفق من ياخذ اسمي ويسيء لي




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