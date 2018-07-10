بالفيديو..والد شهيد النقطة الأمنية ببريدة يتحدث عن آخر لقاء معه

علي العنزي(صدى):

تحدث ابن ووالد الشهيد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، الذي استشهد برصاص الإرهابيين شرق بريدة بمنطقة القصيم، آخر حديث معه قبيل الواقعة، مؤكدا راضٍ بقضاء الله ويفتخر أنه مات شهيدا.

وقال الأب في لقاء له عبر برنامج “الراصد”، إنه تلقى نبأ استشهاده عن طريق زملائه، مؤكدا حيث أن آخر لقاء معه كان في الليلة التي سبقت الواقعة بعد المغرب.

وأضاف أن غيابه في مغرب ذلك اليوم وعدم سؤاله عليه جعله يشعر أن أمرا ما حدث له، لأنه كان دائم السؤال عليه وبارا بوالديه.