مرض نادر يدفع مواطنة لأكل الشعر.. وإخراج كتلة من معدتها

نايف السالم(صدى):

دخلت مواطنة إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، وهي تعاني من آلام حادة ف المعدة، ليتم فحصها واكتشاف وجود كتلة كبيرة من الشعر في معدتها نتيجة إصابتها بمرض نادي يدعى ” متلازمة رابونزيل ” .

وتفصيلًا، كشف الدكتور خالد أحمد، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة في المستشفى، أن المريضة كانت تشكو من آلام في البطن، فتم تنويمها وإجراء فحص الجهاز الهضمي العلوي بالمنظار، ليتضح وجود كتلة كبيرة من الشعر ممتدة من الجزء العلوي إلى السفلي للمعدة، مع وجود قرحة بالمعدة.

وأجريت عملية جراحية لاستئصال الكتلة بواسطة المنظار الجراحي، حيث تم فتح المعدة ثم إغلاقها عن طريق الخياطة ووضع أنبوب للمعدة، لترجع المريضة بعد ذلك إلى حياتها الطبيعية وتأكل وتشرب دون مشاكل.

وأشار الدكتور خالد، إلى أن هذا المرض النادر هو من الأمراض النفسية التي ينتج عنها أكل الشعر، ما يؤدي إلى تكوّن كتلة من الشعر داخل المعدة أو الأمعاء في بعض الأحيان.