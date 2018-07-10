بالصور: محترف الاتحاد.. حديث الإعلام الهولندي

نواف السالم(صدى):

سلَّطت الصحف الهولندية، الضوء على تعاقد نادي الاتحاد مع الدولي المغربي كريم الأحمدي، لمدة موسمين، وذلك مساء الاثنين.

وسردت تقارير صحفية، مسيرة الدولي المغربي الذي لعب في صفوف أكثر من ناد هولندي، حيث بدأ اللعب مع نادي تفينتي الهولندي سنة 2003، ثم انتقل إلى نادي فينورد الهولندي عام 2008 لكن غادره عام 2012.

كما أشارت التقارير، إلى مغادرة ” الأحمدي ” إلى نادي أستون فيلا قبل أن يعود مرة أخرى لنادي فينورد في سبتمبر 2014 بعقد لمدة 3 أعوام وهو يحمل شارة العميد في الفريق.

وذكرت التقارير أن اللاعب المغربي قد فاز بكأس هولندا مرتين في عام 2016، و2018، كما فاز بالدوري الهولندي مرة واحدة في 2017، وبالسوبر مرة في نفس العام.

وأضافت أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عامًا اختار اللعب في الاتحاد، الذي يتم تدريبه من قبل الأرجنتيني الدولي السابق رامون دياز.