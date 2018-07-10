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الهلال: الخبيري سيخضع لبرنامج تأهيل مدته 7 أسابيع عقب الجراحة

الهلال: الخبيري سيخضع لبرنامج تأهيل مدته 7 أسابيع عقب الجراحة
ماجد محمد(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال، اليوم الإثنين، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعب الفريق ” عبد الملك الخبيري ” اليوم في ساقه.

وأوضح ” الهلال “، في التغريدة أن الخبيري خضع للجراحة تحت إشراف شركة بوبا العربية وهي شريك الرعاية الصحية للنادي، وذلك بعد تعرض اللاعب لكسر إجهادي في الساق.

وأشار” الهلال “، إلى أن ” الخبيري ” سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 أسابيع، على أن يلتحق بعد إتمام البرنامج إلى تدريبات الفريق الجماعية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 14 دقيقة

بالتوفيق لكل اللاعبين

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