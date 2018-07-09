محافظ بيشة يعتمد خطة مهرجان الصفري للتسوق

محمد السعران(صدى):

ناقشت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية في محافظة بيشة خلال اجتماعها برئاسة محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، استعداداتها لتنظيم المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة وفعالياته المختلفة ومهرجان الصفري للتسوق.

وأكد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة أهمية هذه الفعاليات المتوافقة مع إنتاج التمور في محافظة بيشة، مشيراً إلى أن محافظة بيشة عُرفت منذ القدم بأنها مدينة زراعية، منوهاً بدعم ومتابعة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لتطوير البرامج السياحية والثقافية في المنطقة.

من جهة أخرى، اعتمد محافظ بيشة اللجنة التنفيذية والخطة الرئيسية التسويقية للمهرجان بالإضافة إلى هوية مهرجان صفري.