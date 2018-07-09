مضاربة بين وافدين تدخل أحدهما المستشفى بأضم

حامد العمري(صدى):

وقعت مغرب أمس بمركز ربوع العين مضاربة بين وافدين ، يمني والآخر باكستاني الجنسية وبسبب تلقي الأخير عدة طعنات تم نقله لمستشفى أضم العام .

وفي التفاصيل فقد قام يمنيا من مجهولي الهوية في العقد الثالث من عمره بتسديد عدة ضربات لفخذ الباكستاني ، وذلك لخلاف وقع بينهما داخل أحد المطابخ بمركز ربوع العين .

وتمكنت الجهات الأمنية بإلقاء القبض على الجاني ، حيث قام المواطنين بفض النزاع ، وإغلاق أبواب المطبخ على الجاني حتى وصول الشرطة والقبض عليه .

فيما قام مواطن وعن طريق سيارته بنقل المصاب إلى طوارئ مستشفى أضم العام ، فيما لا تزال الجهات الأمنية قائمة بالبحث عن وافد آخر ، شارك بالمضاربة فر من الموقع قبل وصولها .