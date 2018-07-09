بالصور.. مركز الجعيد للفروسية يكرم محافظ الطائف السابق فرس شعلاء عربية

سليمان الطويرقي(صدى):

كرم مركز الجعيد للفروسية ممثلاً بالعميد الطيار الركن خالد بن عوض الجعيد والاستاذ ضيف الله بن صالح الجعيد والاستاذ مطلق بن عوض الجعيد معالي الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر محافظ الطائف السابق.

بتقديم هدية عبارة عن فرس شعلاء عربية فاخرة النسب الأب من مربط المحمدية للأمير عبدالله بن فهد والأم الدهماء من الخيل العربية المصرية حسب شهادة التسجيل تكريماً له خلال خدمته لمدينة الطائف التي تحاوزت ثلاثون عاماً وذلك ضمن الحفل الذي اقامه اهالي الطائف في فندف الانتر كونتننتال مساء امس الاثنين.

بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن عبدالله عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعالي محافظ الطائف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة وجمع غفير من الأهالي وعدداً من اصاحب الامراء والمعالي وعدداً من اهالي الطائف.