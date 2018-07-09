خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس التركي في ضحايا حادث القطار

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ مقتل مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين إثر خروج أحد القطارات عن مساره، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” ، ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا.