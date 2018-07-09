ولي العهد يعزي الرئيس التركي في ضحايا حادث القطار

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ مقتل مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين إثر خروج أحد القطارات عن مساره، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ” ، ولفخامتكم تحياتي وتقديري .