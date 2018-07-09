جمعية “كيان” للأيتام تعقد مذكرة تفاهم مع مؤسسة هن للمؤتمرات والمعارض لتنفيذ “برنامج التاجر الصغير” للوعي المالي للأيتام

نوف القحطاني(صدى):

تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية “كيان” للأيتام ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذة سمها الغامدي وبين مؤسسة هن للمؤتمرات والمعارض ممثلة بالأستاذة هالة الزير لتنفيذ برنامج “التاجر الصغير” للوعي المالي للأيتام على الفئات العمرية من “5 ألى12” سنة إناث وأولاد وعلى مرحلتين مدة كل مرحلة ثلاثة أيام في مقر جمعية “كيان “للأيتام ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 50 طفل وطفلة. على أن يتم اختيارهم حسب شروط القبول في البرنامج.

وقالت الأستاذة سمها الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام نحن في الجمعية نهدف الى التنمية المستدامة لليتيم وتهمنا مصلحته وبناء كيانه ومستقبله واقترحت أن يكون للأمهات أيضا يومان تدريب حيث تحضر أمهات الأطفال في كل دورة يوما واحدا وذلك لإعطائهم نبذة عن البرنامج ليساندوا أبناءهم في معرفة تدبير أمورهم المالية وبناء أنفسهم.

وأضافت الأستاذة سمها الغامدي أنه لوجود عقد مذكرة التفاهم هذه بين الطرفين تنص على التعاون من قبل مؤسسة هن لتنظيم المعرض والمؤتمرات لتطبيق برنامج التاجر الصغير للوعي المالي وفق أعداد المشاركين المستفيدين المتفق عليهم من جمعية كيان للأيتام وحيث ان هذه المؤسسة تقوم بجهود ملموسة تجاه أبناء المجتمع من باب المسؤولية الاجتماعية فقد التقت إرادة الطرفين وتم الاتفاق بينهما.

تجدر الإشارة انه قد حضر توقيع الاتفاقية كل من الأستاذة خيرية العلي عضو مجلس الإدارة والاستاذة ثريا الغامدي عضو مجلس الإدارة ومديرة الجمعية الأستاذة نورة الغنيم وعدد من موظفات الجمعية ومدربة برنامج التاجر الصغير.