بالفيديو.. الشيخ المصلح يوجه رسالة للعاملين خارج وطنهم في الحرام

علي القحطاني (صدى):

نصح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشرعية جامعة القصيم، المسافر الذي لا يجد عملًا حلالًا في البلد الذي سافر له، بأن يرجع إلى وطنه إذا كان هذا متاحًا له.

وقال الشيخ المصلح، خلال لقاءه مساء اليوم ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن الرجوع إلى الوطن سييسر له العمل الحلال، مشيرًا إلى أنه إذا كان مضطرًا للعمل هناك فليتق الله ما استطع ويتجنب مواطن المحرمات في سائر أوجه العمل.

وأكد أن هناك وسائل يمكن من خلالها أن يصل إلى كسب حلال، دون أن يضطر إلى العمل في الحرام، مستشهدًا بقوله تعالى : ” ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ” ..