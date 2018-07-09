بالفيديو.. الشيخ خالد المصلح: مخاطر التكنولوجيا كثيرة يجب معرفة طريقة التعامل معها

عادل الحربي(صدى):

تحدَّث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشرعية جامعة القصيم، عن واجب الأهل في حماية أبنائهم من وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا.

وأوضح الشيخ المصلح، خلال لقاءه مساء اليوم ببرنامج ” يستفتونك ” ، أنه من ضمن المخاطر التي تحيط بالكثير من الناس هي مخاطر وسائل التواصل، مشيرًا إلى أن الشبكات الاجتماعية ليست رديئة بكل صورها وليس الحديث عن مخاطرها يعني تركها.

وأفاد أستاذ الفقه، بأن الناس لا يقرأون الضوابط والتنبيهات التي تكتبها الشركات المصنعة، وهو أول خطأ يقعون فيه عند استعمال الأجهزة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يعرف أن المخاطر لا تقتصر على باب واحد، مثل الوصول إلى مواقع إباحية أو إدمان المخدرات، ولكن المخاطر تتطرق إلى فكرية ودينية وسلوكية وأمنية وسياسية وأخرى.

وأكد أنه لابد أن يتم معرفة كافة المخاطر وترتيب الأولويات في طريقة التعامل معها.