بالصور.. خلاف بين ثلاثة أصدقاء يتحول لمعركة دامية بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

تطور خلافٍ بين 3 أصدقاء، بجلسة في إحدى الاستراحات شمال ” الطائف ” لمعركة دامية، تخلله ربط عنق أحدهم بسلك من قِبل الاثنين الآخرين، ثُم التنكيل به من قبلهما، وذلك بمحاولة نحره بآلةٍ حادة أصابت رقبته بإصابة بالغة؛ ما دفعهما لسحله ورميه بالشارع.

وقالت مصادر أن الجانيين لا زالا هاربين حتى اللحظة، في ظل الجهود الأمنية بالمحافظة للإطاحة بالجناة بعد القبض على أحدهم.

وأضافت المصادر أنه تم إحضر إسعاف الهلال الأحمر ونقل الشاب المجني عليه لمستشفى الأمير سلطان العسكري بالحوية شمال المحافظة، ومنه نُقل لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

وأكدت أنه يتلقى العلاج بعد الإصابات الشديدة التي لحقت به والمتمثلة بـ ” نزيف في الدماغ – سقوط أسنانه الأمامية كاملةً – إصابة أشبه بالنحر في رقبته؛ وعليه أجريت له عملية 26 غرزة من الأمام، و12 غرزة من الخلف.