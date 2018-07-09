أقوال معنفة خميس مشيط للنيابة العامة
استمعت النيابة العامة، إلى أقوال معنفة خميس مشيط، وكذلك إلى أقوال والدها.
و شرحت المعنفة، كل ما تعرضه له من لحظة تعرضها للعنف حتى نشرت مقطع الفيديو الذي طالبت فيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بحمايتها.
وأبانت كافة البلاغات التي قدمتها لعدة جهات والتي لم تتعامل معها بالشكل الذي يحميها، موضحة أن لجوءها لإحدى الأسر كان خوفاً من أن تتعرض للأذى الجسدي أو النفسي من قبل والدها.
وأفادت أن محقق الشرطة ألمح لها بأنها ستسجن، لذلك بصمت على أقوال لم تقلها ولم تدل بها خوفاً من ذلك، مؤكدة على عدم رغبتها إلا في احتواء واهتمام أسرتها بها.
وأشارت إلى أنها متيقنة من أن صوتها سيصل و ستحظى بالاهتمام والرعاية في ظل ما تنعم به المرأة من اهتمام وعطف من ولاة الأمر.
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فهد[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك من كل اذى اذا البنت تفر من ابيها لوين تروح وقت الشدة
عيب عليك
الجوهرة[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله قلبي وجعني مع كلماتك
الله معك وكل الامو تصير بخير ان شاء الله
تركي[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 2 ساعتين
لجوءها لإحدى الأسر كان خوفاً من أن تتعرض للأذى الجسدي أو النفسي من قبل والدها
هذه اقسى جملة قرأتها
وانظار لكل اسرة ان يجب عليها ان تحتضن ابنتها
المر[ عدد التعليقات: 1532 ] نشر منذ 1 ساعة
الرحمه مطلوبه وهي عليها تطيع والدها والدنيا تبي صبر ان شاء الله تحصل لها عمل تصرف علي نفسها وعيالها وتغتني عن الناس لو اهلها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50365 ] نشر منذ 1 ساعة
ياما باالدنيا غلابا ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30223 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله المستعان
نهى[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله معك وتنحل الازمة باذن الله
نورة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 43 دقيقة
لسا راح تكثر هالقضايا وماخفي اعظم
ابو طيف[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 41 دقيقة
التعنيف اقسى ما تواجهه المرأة في حياتها
مليكة[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله معك اختي