” أمير الشمالية ” يلتقي القضاة ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين في جلسته المسائية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .
وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات .
وأكد سموه أهمية دفع عجلة التنمية في المنطقة تعليميًا واستثماريًا وصحيًا وبلديًا وخدميًا ؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .
ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
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