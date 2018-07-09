” أمير الشمالية‬⁩ ” يلتقي القضاة ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين في ⁧‫جلسته المسائية‬⁩

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات .

وأكد سموه أهمية دفع عجلة التنمية في المنطقة تعليميًا واستثماريًا وصحيًا وبلديًا وخدميًا ؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .