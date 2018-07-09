بالفيديو.. استغاثات من قطري سحبت جنسيته ومنع من دخول بلاده دون أسباب

طلال الضوي(صدى):

أقدمت السلطات القطرية، على احتجاز مواطن قطري وأسرته بمطار الدوحة، أثناء عودتهم من سلطنة عمان، حيث تمنعه السلطات من دخول البلاد دون أسباب قانونية لذلك منذ عام 2002.

وينتمي المواطن الذي يدعى صالح بن جابر الحمران، إلى قبيلة الغفران التي تتعرض إلى عقاب جماعي وتعنت من تنظيم الحمدين، وقد تم سحب الجنسية منه، والتعامل معه بهذه الطريقة رغم حالته الصحية فهو يعاني من مشكلات في القلب.

وأظهرت مقاطع فيديو، استغاثة الحمران ومناشدته السلطات بالرأفة بحالته، وكان منها رسالة من داخل غرفة العناية بمركز الأمير سلطان للقلب بالسعودية؛ حيث يعالج من اعتلالات في شرايين القلب.

وناشد في فيديو آخر منظمات حماية حقوق الإنسان الدولية التي لاتزال صامتة حيال الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي يمارسها النظام القطري بحق مواطنيه.

كما استنجد بمنظمات حماية حقوق الإنسان الدولية، إلا أنه لم يلقى أي تلبية لاستغاثاته.