ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان

علي القحطاني(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في غرب اليابان وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” علمت بما نتج عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في غرب اليابان من وفيات وإصابات ، وأبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب اليابان الصديق أحر التعازي والمواساة ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ” ، ولجلالتكم تحياتي وتقديري.