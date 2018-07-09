نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لوزير الحج والعمرة في وفاة والدته

مكة المكرمة(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه ومواساته لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن في وفاة والدته.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، لمعالي وزير الحج والعمرة في منزله ، سائلاً سموه الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

من جهته ، ثمن معالي وزير الحج والعمرة تعازي ومواساة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.