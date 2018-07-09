نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لوزير الحج والعمرة في وفاة والدته
قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه ومواساته لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن في وفاة والدته.
جاء ذلك خلال زيارة سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، لمعالي وزير الحج والعمرة في منزله ، سائلاً سموه الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .
من جهته ، ثمن معالي وزير الحج والعمرة تعازي ومواساة سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
فيصل[ عدد التعليقات: 1290 ] نشر منذ 33 دقيقة
البقاء لله الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته
الجوهرة[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 31 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمها ويغفرلها