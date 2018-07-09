“العصيمي” يكشف موعد الإعلان عن تعيين المحولين من الوظائف الإدارية إلى التعليمية

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة التعليم، للمحولين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية على أن مازال العمل جارياً على إنهاء إجراءات تعيينهم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : لزملاء والزميلات المحولون من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية مازال العمل جارياً على إنهاء إجراءات تعيينهم ،وسيعلن قرارهم مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله، دعواتنا لهم بالتوفيق.