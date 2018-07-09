بالصور.. فتاة تتأهل لتصبح أول بشرية تعيش على المريخ

واشنطن(صدى):

أقتربت الفتاة ” أليسا كارسون ” صاحبة الـ 17 عامًا من ولاية لويزيانا، من تحقيق حلمها بالعيش على الكواكب الأخرى، وبدأت تتدرب فى ناسا لتصبح رائدة فضاء.

وذلك نظرًا للاهتمام العلمي والإنساني بالحياة على كوكب آخر من الفضاء في السنوات الأخيرة، يحلم الكثير فى عمل رحلة إلى المريخ بعد ضجة الأخبار عنه أنه يصلح للعيش.

وكان حلم ” أليسا “، هو أن تصبح أول شخص يتحرك قدمه إلى المريخ في إطار المهمة الأولى إلى الكوكب الأحمر في عام 2033 وهي أصغر شخص تم قبوله وتخرجه من أكاديمية Advanced Possum Academy ، وحصلت على الشهادة الرسمية للذهاب إلى الفضاء.