هل وثيقة التأمين الطبي تخضع للضريبة.. ” الزكاة والدخل ” توضح

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه إذا كانت الشركة ملزمة بتقديم التأمين الطبي لموظفيها فيمكن خصم ضريبة المدخلات من عليها.

وقال مواطن في سؤاله لحساب خدمة العملاء الخاص بالهيئة : ” هل ضريبة القيمة المضافة لوثيقة التأمين الطبي تدخل ضمن المصروفات الخاضعة للضريبة ” .

ورد حساب خدمة العملاء، قائلًا : ” عزيزي العميل، إذا كانت الشركة ملزمة بتقديم التأمين الطبي لموظفيها وفقاً لنظام العمل السعودي أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة فيمكن خصم ضريبة المدخلات، وللمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات من هنــا ” .