رسميًا.. القادسية يعتمد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي القادسية، اليوم الإثنين، عن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

واعتمد مجلس إدارة نادي القادسية الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وتضمن: محمد الصالح، مشرفًا عامًّا على فريق الكرة، خليل الشيخ، مديرًا للفريق، محمد الزهراني، إداري، فهد الشرفاء، منسقًا للفريق، وعلي دعرم، منسقًا إعلاميًّا.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن خالد الجحدلي سيكون مديرًا للاحتراف، فيما سيتولى محسن عبدالمحسن منصب سكرتير الفريق.

وتضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية كالتالي: ألكسندر ستانوجيفيتش، مديرًا فنيًّا، ومساعديه ميلان ليسنجيك وزوران ديجفيرك، محلل الأداء برانيمي ميكوفيتش، فلاديمير سييزهوفيتش المعد البدني، وفلاديمير سيرك مدربًا لحراس المرمى.