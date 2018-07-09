رسميًا.. القادسية يعتمد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية
أعلن نادي القادسية، اليوم الإثنين، عن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.
واعتمد مجلس إدارة نادي القادسية الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وتضمن: محمد الصالح، مشرفًا عامًّا على فريق الكرة، خليل الشيخ، مديرًا للفريق، محمد الزهراني، إداري، فهد الشرفاء، منسقًا للفريق، وعلي دعرم، منسقًا إعلاميًّا.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن خالد الجحدلي سيكون مديرًا للاحتراف، فيما سيتولى محسن عبدالمحسن منصب سكرتير الفريق.
وتضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية كالتالي: ألكسندر ستانوجيفيتش، مديرًا فنيًّا، ومساعديه ميلان ليسنجيك وزوران ديجفيرك، محلل الأداء برانيمي ميكوفيتش، فلاديمير سييزهوفيتش المعد البدني، وفلاديمير سيرك مدربًا لحراس المرمى.
فهد[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 39 دقيقة
بالتوفيق للفريق وااللاعبين