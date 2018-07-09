صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز وهو في سن الـ14 عامًا

علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة نادرة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وهو وهو في سن الرابعة عشر في طريقه إلى إنجلترا في مهمة رسمية عام ١٣٤٠هـ .

ويرجع تاريخ الصورة قبل قرابة الـ ١٠٠ عام، حيث كان الملك على ظهر الباخرة الملكية ويرافقه عبدالله القصيبي.