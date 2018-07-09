صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز وهو في سن الـ14 عامًا
أظهرت صورة نادرة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وهو وهو في سن الرابعة عشر في طريقه إلى إنجلترا في مهمة رسمية عام ١٣٤٠هـ .
ويرجع تاريخ الصورة قبل قرابة الـ ١٠٠ عام، حيث كان الملك على ظهر الباخرة الملكية ويرافقه عبدالله القصيبي.
فهد[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
فيصل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 52 دقيقة
شموخ وعزة الكبار
الحجاج[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يرحمك يافيصل بن عبدالعزيز آل سعود ويسكنك الفردوس الأعلى ويجعل قبرك روضةً من رياض الجنة ( لا فيصلاً آخر في العُربِ نقصده …ولا له شبيهٌ في الناس كلهم /// من لاتشابهه الأحياءُ في شيمٍ … أمسى تشابهه الأمواتُ في الرممِ)