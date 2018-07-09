بالصور..الشباب يواصل التدريبات وفاروق بن مصطفى يصل الرياض غدا

نواف السالم(صدى):

واصل نادي الشباب، مساء اليوم، تدريباته بقيادة المدير الفني لروماني ماريوس سوموديكا، على استاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك ضمن برنامج المرحلة الإعدادية للفريق.

وانطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة كارمال، الذي ركز على تطبيق تدريبات لياقية منوعة عبر محطات موزعة على كامل الملعب، بالإضافة إلى تدريبات تقوية العضلات.

وأجرى المدرب، تقسيمة تكتيكية في منتصف الملعب، شهدت تطبيق تدريبات الاستحواذ على الكرة، والتمرير من لمستين، ورفع الكرات العرضية وتنفيذها داخل المرمى، ثم اختتمت الحصة التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

من جهة أخرى، يصل المحترف التونسي، فاروق بن مصطفى إلى الرياض مساء غد الثلاثاء، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.