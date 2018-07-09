بعد تعيينه مستشاراً بمكتب وكيل وزارة النقل .. أهالي عسير لـ” المطوع ” .. أديت ووفيت

محمد السعران(صدى):

ترجل المهندس مبارك بن ناصر المطوع عن منصبه الذي كان يشغله كمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير ليشغل منصباً جديداً وهو العمل مستشاراً بمكتب وكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق بعدما أدى ووفى ما عليه في هذا المنصب يشهد له بذلك القاصي والداني وتشهد له مشاريع الطرق في منطقة عسير والتي حصلت في عهد إدارته لطرق المنطقة طفرة هائلة شعر الجميع بقيمتها وكفاءتها .

المهندس مبارك المطوع تولى منصب المدير العام للطرق والنقل بمنطقة عسير ، بعد أن كان يشغل مدير الطرق والنقل في محافظة بيشة وذلك في شهر يوليو من عام 2016 م لتشهد منطقة عسير منذ توليه هذا المنصب اهتماماً غير مسبوق بالطرق إنشاءً وصيانة وتعهداً لما تحتاج إليه إيماناً منه بأنه لا بد من توافر أدوات السلامة على الطرق ومن قبلها الإهتمام بالبنى التحتية للطرق وعدم التهاون في إنشائها بما يضمن سلامة المسافرين عليها .

العديد من الأهالي في منطقة عسير أكدوا أن المهندس المطوع من النماذج المشرفة للمحبين لتراب هذا الوطن والمخلصين في أعمالهم في صمت وخفاء حباً للوطن والقيادة الرشيدة مؤكدين أن ما بذله من جهد وما قدمه من مشاريع جبارة في طرق المنطقة سيظل محفوراً في ذاكرة الجميع وذلك لأهميته الكبيرة التي قد لا يشعر بها أحد بمقدار ما يشعر به المواطن .

وأضافوا أن المهندس المطوع كان أهلاً لهذا المنصب وهو أهل أيضاً لما أنتقل إليه من عمل شاكرين له ما بذله من جهد سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقه في منصبه الجديد وأن يجعل المهندس مطلق بن الأسمر الشراري المدير الجديد للطرق بالمنطقة خير خلف لخير سلف وأن يستكمل مسيرة النهضة والتطوير التي قادها المهندس المطوع .