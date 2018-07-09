مدير ميناء الوديعة: شرط واحد لعبور سيارات الدفع الرباعي لليمن

فهمى محمد(صدى):

أعلن مطلق الصيعري، مدير عام ميناء الوديعة البري بحضر موت، اليوم الاثنين، بأن السعودية سمحت بمغادرة سيارات الدفاع الرباعي إلى اليمن، بشرط أن تحمل السيارة وثائقها الرسمية.

وصرَّح ” الصيعري ” ، بأنه تم وصول ما يزيد عن 50 سيارة دفع رباعي إلى اليمن حتى اللحظة، وتم استكمال الإجراءات الخاصة بها دون عوائق.

يذكر أن السفارة اليمنية في الرياض، كانت قد أعلنت أنه سيتم السماح لليمنيين المقيمين في المملكة بالخروج بسياراتهم ذات الدفع الرباعي باستثناء سيارات (الشاص والهيلوكس)، اعتبارًا من يوم الاثنين.