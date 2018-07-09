وفاة شخصين إثر حادث انقلاب على ” دائري حائل “

علي العنزي(صدى):

توفى شخصان وأصيب 15 آخرين إثر حادث انقلاب على دائري حائل، اليوم الإثنين، حيث تم نقل الحالات من قبل الهلال الأحمر بالتعاون مع فرق وزارة الصحة إلى مستشفى الملك خالد والمستشفى السعودي الألماني

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر المكلف، محمد الطيار، إن أول فرقة إسعاف وصلت إلى الموقع بعد ٦ دقائق من ورود البلاغ، تبعتها باقي الفرق الإسعافية، التي قامت بإسعاف المصابين في موقع الحادث.