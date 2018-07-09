إطلاق برنامج لتطوير الإعلام الرياضي.. واعتماد القواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية

واس(صدى):

أقر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إطلاق برنامج لتطوير الإعلام الرياضي وتأهيل وصناعة الكوادر الإعلامية الرياضية والمتضمن حزمة من البرامج التدريبية والدورات التأهيلية بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية المتخصصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد اليوم في الرياض برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي وحضور أعضاء المجلس, حيث تقرر أن تقوم لجنة متخصصة للتدريب والإشراف على هذا البرنامج برئاسة عضو مجلس الإدارة جميل الذيابي ، كما تقرر إطلاق جائزة التميز الإعلامي الرياضي اعتباراً من الموسم الرياضي القادم 2018 – 2019 .

وبدأ الاجتماع بالاطلاع على تقارير المرحلة الماضية الخاصة بأعمال الاتحاد، عقب ذلك ناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , وقدم مجلس الإدارة شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه المتواصل للاتحاد والإعلاميين الرياضيين في الفترة الماضية، مثمنين دعمه للتواجد الكبير للإعلاميين الرياضيين لمساندة المنتخب السعودي الأول في مونديال روسيا 2018.

وجدد المجلس التأكيد على رفض انتهاكات وتجاوزات قنوات ( بي إن سبورت) وسعيها لتسييس الرياضة واستغلالها للحقوق الحصرية لأهداف سياسية تتنافى مع الرياضة وقيمها وتسيء لمهنة الإعلام ومصداقيته .

وفي هذا الصدد قرر الاتحاد تشكيل فريق عمل لمزيد من التواصل مع الاتحادات الإعلامية الدولية والقارية والإقليمية للعمل على حماية الرياضة من الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهجها قنوات (بي إن سبورت) .

وأقر مجلس إدارة الاتحاد في ختام الاجتماع عددًا من القرارات أبرزها التأكيد على البدء من 1 أغسطس القادم في تطبيق التزام وسائل الإعلام المختلفة بقرار الاتحاد المبني على موافقة وزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع القاضي بقصر الظهور الإعلامي والمشاركات الإعلامية في المجال الرياضي على الحاصلين على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وعدم السماح لغير ذلك , تشكيل لجنة برئاسة بتال القوس لوضع معايير إصدار البطاقات الخاصة بالإعلاميين المنتسبين للصحف الإلكترونية، والإعلان عن ذلك خلال أسبوعين.

وأكد الاتحاد دعمه الكامل لجميع منتسبي الإعلام الرياضي، ورفض أي إساءات موجهة لهم، وسيقوم بدوره لمساعدة الزملاء الإعلاميين في أداء مهامهم على أكمل وجه.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد القواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية، التي تتلخص فيما يلي:

أولاً: إذا صدر من عضو إساءة إعلامية أو تجاوز أو إخلال بالأنظمة أو آداب المهنة، تقوم اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات على الجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.

ثانيًا: فيما يتعلق بالمخالفات ذات الحق الخاص فيمكن للمتضرر التقدم إلى الجهات المعنية، وإشعار الاتحاد بالإجراء الذي تم لاتخاذ ما يلزم.

كما أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تشكيل لجنة قانونية برئاسة فراس الربيعي وعضوية عبدالمحسن العتيبي “ممثل وزارة الإعلام”، وجبر الشايقي ” ممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع ” ، تكون مهمتها النظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها, وتشكيل لجنة مكونة من الدكتور تركي العواد وجميل الذيابي وحسين اليامي لوضع الترتيبات الخاصة باستضافة المملكة لاجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية القادم، والمقرر انعقاده في شهر سبتمبر المقبل.