بالفيديو .. الصحة: دليلك لحماية كبار السن من أخطار السقوط

حمود العنزي (صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، يوضح كيفية حماية كبار السن من مخاطر السقوط المنزلي.

وأوضح ” الفيديو “، عدد من الإشتراطات التي يجب توافرها في المنزل لحماية كبار السن أثناء الحركة كتوفير جهاز مناداة الطوارئ، واستخدام أحذية مانعة للإنزلاق، وأن يكون إرتفاع السرير مناسب لملامسة قدميه الأرض عند رغبته في القيام للحركة، وأن تكون الإضاءة مناسبة وواضحة.